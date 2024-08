La Soluzione ♚ La rana che è detta anche coda di rospo La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PESCATRICE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PESCATRICE

Curiosità su La rana che e detta anche coda di rospo: Denominazioni dialettali italiane e denominazioni in lingue minoritarie in Italia Il rospo o rana pescatrice è conosciuta, in varie aree dello stato italiano, con diversi nomi, a seconda dei vari dialetti dell'italiano e delle lingue locali: Descrizione Il rospo o rana pescatrice presenta una testa massiccia ricoperta di creste ossee e spine, appiattita e allargata, di forma ovale, così come la parte anteriore del corpo; il corpo è conico e la pelle è priva di scaglie. Il rospo o rana pescatrice (Lophius piscatorius), conosciuto anche come coda di rospo, è un pesce appartenente alla famiglia Lophiidae.

