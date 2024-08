La Soluzione ♚ Quella delle antiche navi era rostrata La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PRUA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PRUA

Curiosità su Quella delle antiche navi era rostrata: Caratteristiche In alcune imbarcazioni, come traghetti e navi per il trasporto di mezzi anfibi, la prua si apre per permettere il passaggio di veicoli. La prua (o prora, termine più arcaico) è l'insieme di strutture della parte anteriore dello scafo di un'imbarcazione, ed è quindi la parte opposta alla poppa.

