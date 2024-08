La Soluzione ♚ Un opera di Haendel La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ALMIRA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ALMIRA

Curiosità su Un opera di haendel: Storia Handel giunse ad Amburgo nell'estate del 1703 ed ottenne un posto da violinista all'Oper am Gänsemarkt (Opera di Amburgo), sito nella locale piazza del mercato. Successivamente, suonò in altre occasioni il clavicembalo in orchestra. Almira, Königin von Castilien (HWV 1) o Der in Krohnen erlangte Glückswechsel, è la prima opera di Georg Friedrich Händel.

