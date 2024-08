La Soluzione ♚ Non manca nello zaino dell escursionista La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BORRACCIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BORRACCIA

Curiosità su Non manca nello zaino dell escursionista: La borraccia è un contenitore infrangibile e leggero per liquidi caldi e freddi. Di capacità di circa un litro (da 3/4 a 1,5 l. Realizzata tradizionalmente in alluminio, raramente in plastica, può avere un rivestimento interno per evitare l'ossidazione dell'alluminio e un rivestimento esterno in panno, che opportunamente bagnato, permette di mantenere il contenuto fresco grazie all'evaporazione. ), dotata di chiusura ermetica a scatto o filetto, con possibilità di venire agganciata con moschettone o appesa con tracolla.

