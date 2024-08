La Soluzione ♚ Le native di Nairobi La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : KENIANE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente KENIANE

Curiosità su Le native di nairobi: Il Kenya (in italiano anche Kenia o Chenia; AFI: /'knja/), ufficialmente Repubblica del Kenya (in swahili Jamuhuri ya Kenya; in inglese Republic of Kenya), è uno Stato dell'Africa orientale, confinante a nord con Etiopia e Sudan del Sud, a sud con la Tanzania, a ovest con l'Uganda, a nord-est con la Somalia e bagnato a est dall'oceano Indiano.

