La Soluzione ♚ Morisot la pittrice che fu cognata di Manet La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BERTHE

Curiosità su Morisot la pittrice che fu cognata di manet: Berthe Marie Pauline Morisot (Bourges, 14 gennaio 1841 – Parigi, 2 marzo 1895) è stata una pittrice impressionista francese, conosciuta per essere stata una dei fondatori del movimento. Biografia Giovinezza Berthe Morisot nacque il 14 gennaio 1841 a Bourges, in Francia, in un'agiata famiglia borghese: il padre, Edme Morisot (1806-1874), era un funzionario statale d’alto rango, impiegato alla Corte dei Conti, mentre la madre Marie-Joséphine-Cornélie Thomas (1819-1876) era la pronipote del celebre pittore Jean-Honoré Fragonard («l'arte scorreva già nelle sue vene», come ha osservato Laura Corchia).

