La Soluzione ♚ La maggiore città dell Istria La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : POLA

Curiosità su La maggiore citta dell istria: Centro abitato fondato nell'età del bronzo da popolazioni appartenenti alla cultura dei castellieri con il nome di Pola, divenne poi capitale e centro più importante degli Istri insieme a Nesazio (Nesactium). Pola (AFI: /'pla/; in croato Pula; in istroveneto Pola; in istrioto Puola; in sloveno Pulj; in tedesco Pola) è una città della Croazia di 52. 220 abitanti (stando al censimento del 2021), la maggiore dell'Istria nonché suo capoluogo storico.

