La Soluzione ♚ Macchina per tagliare il fieno e la paglia La soluzione di 14 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TRINCIAFORAGGI

Curiosità su Macchina per tagliare il fieno e la paglia: Con la trinciatura effettuata al momento del somministrazione il foraggio migliora la propria digeribilità per alcune specie animali, e diviene maggiormente miscelabile con altri prodotti destinati all'alimentazione. Il trinciaforaggi (detto anche trinciaforaggio) è una macchina agricola, solitamente fissa, usata per trinciare i foraggi secchi (fieno, paglia) destinati all'alimentazione del bestiame in particolare bovino.

