La Soluzione ♚ Le lecca il fumatore La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CARTINE

Curiosità su Le lecca il fumatore: La cartina per sigarette è l'involucro cartaceo dentro al quale sono contenute le foglie sminuzzate di tabacco (o di altre sostanze) in una sigaretta. La cartina è un elemento essenziale per arrotolare una sigaretta a mano. Il termine si riferisce più specificamente alle cartine che sono vendute sfuse per il confezionamento artigianale delle sigarette.

