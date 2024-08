La Soluzione ♚ Ingiungere imporre La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : INTIMARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente INTIMARE

Curiosità su Ingiungere imporre: La diffida, nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto con il quale si inoltra avviso formale a una persona di compiere o di non compiere una determinata azione. Può essere inviato in varie forme, generalmente con posta raccomandata, costituisce una intimazione ad adempiere e può contenere l'avvertimento nei confronti del ricevente che, se non mettesse in pratica determinate azioni o praticasse azioni illegittime o indesiderate, si procederà con l'adire le vie legali anche con possibile denuncia all'autorità giudiziaria italiana.

Altre Definizioni con intimare; ingiungere; imporre; Ingiungere; Ingiungere in modo reciso; Ingiungere con autorità; Si intima per imporre di fermarsi; Imporre una norma con la forza della legge; Volta a imporre terrore e ansia;