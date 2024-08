La Soluzione ♚ Impiantito La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PAVIMENTO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PAVIMENTO

Curiosità su Impiantito: Il tipo di pavimento dipende dai requisiti previsti nella sua vita utile, come l'estetica, la resistenza ai carichi, all'abrasione. 000 anni fa gli egiziani svilupparono pavimenti in pietra e mattoni e circa 3000 anni fa i greci creavano mosaici di ciottoli per i loro pavimenti. Con pavimento si intende generalmente una superficie piana, poggiata o spesso incollata a un sottofondo. Storia Circa 5.

Altre Definizioni con pavimento; impiantito; Vi si passa l aspirapolvere;