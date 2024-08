La Soluzione ♚ Facilita la rasatura La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CREMA DA BARBA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CREMADABARBA

Curiosità su Facilita la rasatura: La crema da barba è un prodotto usato per la rasatura, prevalentemente destinato ad un utilizzo congiunto con rasoi a mano libera (o shavette) e/o rasoi di sicurezza (siano essi rasoi "Double Edge"/"DE" o "Single Edge"/"SE"). Descrizione Si presenta con una consistenza cremosa ed, in generale, viene confezionata in tubetto d'alluminio per i formati fino a circa 100-150 grammi o in "vesciche" di plastiche flessibili per i quantitativi maggiori ad uso professionale (500 grammi ed oltre).

