La Soluzione ♚ L epoca dei cavernicoli La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PREISTORIA

Curiosità su L epoca dei cavernicoli: La Preistoria, nella periodizzazione della storia dell'umanità, è convenzionalmente definita come il primo e il più lungo periodo della storia umana; è compresa tra le prime testimonianze della presenza dell'uomo e i più antichi documenti scritti. La Preistoria finisce quindi quando gli uomini cominciano a lasciare traccia del proprio pensiero tramite la scrittura, la cui invenzione avvenne in Egitto e in Mesopotamia nel 3500-3200 a.

Altre Definizioni con preistoria; epoca; cavernicoli; Il tempo non scritto; Le Mille percorse da auto d epoca; Piazza : cittadina siciliana con stupendi mosaici d epoca romana; Lo sono gli avvenimenti che fanno epoca; Rifugi da cavernicoli; Rifugio da cavernicoli; Un rifugio da cavernicoli;