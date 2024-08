La Soluzione ♚ Due pezzi degli scacchi La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TORRI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TORRI

Altre Definizioni con torri; pezzi; scacchi; Le sorelle dei campanili; Strutture merlate; Estremamente calda; Inserzioni di pezzi in altri; Stracciate fatte a pezzi; Gioco tra due pezzi per diminuire l attrito; Gare di tennis o di scacchi; La città di una partita a scacchi umana; Così è definita la prima fase di gioco negli scacchi;