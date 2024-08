La Soluzione ♚ Il coperchio della casa La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TETTO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TETTO

Curiosità su Il coperchio della casa: Il tetto o copertura è la parte superiore dell'edificio che ha la funzione di preservare l'ambiente interno dagli agenti atmosferici e dall'invasione di animali. Tecnicamente per tetto in senso stretto si indica solo quello con superfici inclinate per favorire il deflusso delle precipitazioni, ma ha anche un significato più esteso di copertura in generale, per esempio un "tetto verde" è una copertura spiovente o orizzontale dove il lastrico solare è attrezzato intensamente a verde per motivi urbanistici e di isolamento termico.

Altre Definizioni con tetto; coperchio; casa; Lo Stato tutelato da un altro; Possedimenti coloniali; Un piccolo complesso d archi; Ciò che il diavolo fa senza coperchio; Il coperchio dell orologio; Basso mobile con coperchio; La Casa di auto giapponese con le Pleiadi nel logo; Casa di moto giapponesi; La casa dell ostrica;