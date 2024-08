La Soluzione ♚ Il complesso di edifici di New York con la Radio City Music Hall La soluzione di 17 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ROCKEFELLER CENTER La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ROCKEFELLERCENTER

Curiosità su Il complesso di edifici di new york con la radio city music hall: Costruito dalla famiglia di banchieri statunitensi Rockefeller, è uno dei più grandi complessi privati del suo genere al mondo. Il Rockefeller Center è un gruppo di 19 edifici commerciali di New York, sito in Manhattan, che si affaccia sulla Fifth Avenue a pochi passi da Central Park in direzione sud.

Altre Definizioni con rockefeller center; complesso; edifici; york; radio; city; music; hall; Un complesso di pentole e pentolini; Il complesso dei chiamati alle urne; Un complesso di carrucole; Edifici rurali; Le logge poste alla sommità degli edifici; Città della Sicilia ricca di edifici barocchi; Il Village di New York; Il quartiere di New York che ci ricorda i Globetrotters; Una volta a York; Un programma radio trasmesso sul PC; Si apprendono dai giornali radio; In esso si diffondono le onde radio; Squadra di basket della lega NBA di Salt Lake City; La Susan di Atlantic City USA; Ha per capitale Salt Lake City; Radio Music Hall: teatro di New York; Una music degli Anni 70; La Thurman di Dark Hall; Ha la hall e la reception;