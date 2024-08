La Soluzione ♚ È come lo struzzo ma un po più piccolo La soluzione di 3 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : EMÙ La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente EMÙ

Curiosità su E come lo struzzo ma un po piu piccolo: La guerra degli emù (nota anche come grande guerra degli emù) fu un'operazione militare contro la fauna selvatica nociva svoltasi in Australia durante l'ultima parte del 1932, dal 2 novembre al 10 dicembre, in risposta alle preoccupazioni nutrite dall'opinione pubblica nei confronti del considerevole numero di emù riversatisi senza controllo nel distretto di Campion nell'Australia Occidentale.

