La Soluzione ♚ Becchi di uccelli da preda La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ROSTRI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ROSTRI

Curiosità su Becchi di uccelli da preda: Il nome derivava dalle prue delle navi nemiche (rostrum appunto) strappate dai romani durante la vittoriosa battaglia di Anzio, che vennero qui collocate nel 338 a. I Rostri (in latino Rostra) erano tribune nel Foro romano da cui i magistrati tenevano le orazioni. C. Livio definisce qui i rostri come templum, termine che nella religione romana rappresentava uno spazio consacrato dall'augure secondo il rito della inauguratio.

Altre Definizioni con rostri; becchi; uccelli; preda; I becchi delle aquile; Esce da certi becchi; Comuni uccelli acquatici; Erano spiazzi attrezzati per la cattura di uccelli; Le hanno uomini e uccelli; In preda alle fiamme; Giocano con la preda; Uccello da preda;