La Soluzione ♚ Una lega preziosa contenente molto rame La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ORO ROSSO

Curiosità su Una lega preziosa contenente molto rame: Presentato con successo al 56º Festival di Cannes, dove ha vinto il premio della giuria della sezione Un Certain Regard, e in altri festival cinematografici internazionali, non è stato distribuito nelle sale cinematografiche iraniane. Oro rosso ( , Tala-ye sorkh) è un film del 2003 diretto da Jafar Panahi e scritto da Abbas Kiarostami.

