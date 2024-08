La Soluzione ♚ Una di cinque sorelle La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VOCALE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VOCALE

Curiosità su Una di cinque sorelle: In fonetica, la vocale è un fono che ha come realizzazione prevalente un vocoide. La parola vocale deriva dal latino vocalis, che significa in senso ampio 'relativa alla voce', 'parlante', 'che parla', e quindi 'dotato di voce', 'sonoro'. Dal punto di vista articolatorio, una vocale è un suono prodotto mediante la vibrazione delle corde vocali, emesso senza frapporre ulteriori ostacoli al flusso dell'aria così fatto risuonare.

Altre Definizioni con vocale; cinque; sorelle; E lo é; Può essere accentata; Nel bus ce n è una sola; Ne ha cinque il pentagramma; Ognuno dei cinque magistrati che amministravano la giustizia nell antica Cartagine; L infuso delle cinque; È pieno di fratelli o di sorelle; Una delle sorelle Pascoli; Le sorelle dei campanili;