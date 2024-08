La Soluzione ♚ Succedette allo zar Nicola I La soluzione di 17 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ALESSANDRO SECONDO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ALESSANDROSECONDO

Curiosità su Succedette allo zar nicola i: – Babilonia, 10 o 11 giugno 323 a. C. C. ) è stato un condottiero e militare macedone antico, re di Macedonia della dinastia degli Argeadi a partire dal 336 a. Alessandro III di Macedonia (in greco antico: ad G' aed, Aléxandros trtos ho Makedn), universalmente conosciuto come Alessandro Magno (a ad, Mégas Aléxandros o in persiano , Eskandar Kabir; Pella, 20 o 21 luglio 356 a.

