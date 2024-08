La Soluzione ♚ Le regole che si seguono negli incontri ufficiali La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CERIMONIALI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CERIMONIALI

Curiosità su Le regole che si seguono negli incontri ufficiali: Le contee dell'Inghilterra (in inglese: counties) si distinguono tra: 83 contee con funzioni di governo locale, che rappresentano una suddivisione amministrativa e che si distinguono a loro volta in: 77 contee non metropolitane, di cui 43 sono unitary authorities; 6 contee metropolitane; 48 contee cerimoniali, prive di funzioni amministrative, cui è preposto un lord luogotenente secondo la disciplina prevista dal Lieutenancies Act del 1997 (con l'eccezione della città di Londra per la quale è istituita una Commissione di luogotenenza e non un singolo lord luogotenente).

