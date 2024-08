La Soluzione ♚ Un pronome plurale La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ESSI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ESSI

Curiosità su Un pronome plurale: È tratto dal racconto del 1963 Alle otto del mattino (Eight O'Clock in the Morning) di Ray Nelson e interpretato dal lottatore "Rowdy" Roddy Piper, Keith David e Meg Foster. Il film fu un successo minore all'epoca della sua distribuzione, debuttando al primo posto al botteghino negli Stati Uniti. Essi vivono (They Live) è un film del 1988 scritto e diretto da John Carpenter.

