Prestito a lunga scadenza

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prestito a lunga scadenza' è 'Mutuo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MUTUO

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Perché la soluzione è Mutuo? Il mutuo è un contratto di finanziamento che permette di ottenere una somma di denaro da restituire in un lungo periodo di tempo, solitamente superiore ai dieci anni. Questa forma di prestito è comunemente utilizzata per l'acquisto di immobili o grandi investimenti, richiedendo garanzie e accordi dettagliati tra le parti coinvolte. La durata prolungata del mutuo consente di dilazionare i pagamenti, facilitando l'accesso a risorse economiche considerevoli senza doverle versare in un'unica soluzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prestito a lunga scadenza". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Prestito a lunga scadenza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mutuo

Per risolvere la definizione "Prestito a lunga scadenza", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prestito a lunga scadenza" conferma che la soluzione 'Mutuo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mutuo

M Milano U Udine T Torino U Udine O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prestito a lunga scadenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mutuo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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