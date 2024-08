La Soluzione ♚ La più grande e importante città della Louisiana La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : NEW ORLEANS La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente NEWORLEANS

Curiosità su La piu grande e importante citta della louisiana: New Orleans (in italiano chiamata anche Nuova Orleans, in francese La Nouvelle-Orléans) è una città degli Stati Uniti d'America, principale città dello Stato della Louisiana. La città prende il nome da Orléans, città situata sul fiume Loira in Francia, ed è ben nota per la sua architettura creola francese.

Altre Definizioni con new orleans; grande; importante; città; louisiana; Fu capitale della Louisiana; Città della Louisiana; Fu la culla del jazz; Un film di grande successo con Whoopi Goldberg; Vi fu firmato un armistizio della Grande Guerra; Il Roger grande tennista svizzero; Consumare il pasto più importante; Uno importante è il Bancarella; Può esserlo una carica importante; Una città libanese sul Mar Mediterraneo; Città pugliese presso Barletta; Città nel Michigan: Arbor; La New della Louisiana nota per il jazz;