La Soluzione ♚ L opera in latino La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : OPUS La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente OPUS

Curiosità su L opera in latino: La Prelatura della Santa Croce e Opus Dei (in Latino: Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei), più conosciuta nella forma abbreviata Opus Dei (letteralmente, "Opera di Dio"), è una prelatura personale della Chiesa cattolica, l'unica esistente attualmente nell'ordinamento canonico. Venne fondata il 2 ottobre 1928 da Josemaría Escrivá per «diffondere il messaggio che il lavoro e le circostanze ordinarie sono occasione di incontro con Dio e di servizio nei confronti degli altri, per il miglioramento della società».

Altre Definizioni con opus; opera; latino; Piccoli fascicoli informativi; Un libretto informativo; Quello vulgaris è il polpo comune; L opera con Vissi d arte vissi d amore; Celeberrima opera di Picasso; Opera lirica di Britten; Il terzo caso latino abbrev.; Senza in latino; L esercito degli spiriti celesti nella Messa in latino;