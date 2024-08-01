Minano i mobili

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Minano i mobili' è 'Tarli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARLI

Perché la soluzione è Tarli? I tarli sono insetti appartenenti alla famiglia dei xylophagidae, noti per la loro capacità di danneggiare i mobili in legno. Questi parassiti si nutrono delle fibre di legno, causando fori e deterioramento strutturale. La presenza di tarli si riconosce spesso attraverso piccoli fori circolari e polvere fine simile a segatura che si accumula nelle vicinanze. La loro attività può compromettere gravemente l'integrità di mobili e strutture in legno, rendendo necessarie misure di intervento rapide.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Minano i mobili". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Minano i mobili nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tarli

La soluzione associata alla definizione "Minano i mobili" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Minano i mobili" conferma che la soluzione 'Tarli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tarli

T Torino A Ancona R Roma L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Minano i mobili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tarli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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