La Soluzione ♚ Macchina che fa di conto La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CALCOLATRICE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CALCOLATRICE

Curiosità su Macchina che fa di conto: Le calcolatrici moderne sono elettroniche e vengono prodotte in serie da numerosi fabbricanti, in svariate forme e dimensioni: da quelle tascabili, grandi come una carta di credito, a quelle da tavolo con stampante incorporata. Le prime calcolatrici della storia sono meccaniche e solo in parte automatizzate. Queste vengono realizzate solo a partire dal XX secolo. Una calcolatrice è una macchina da calcolo automatizzata, di dimensioni fisiche contenute, in grado di eseguire calcoli matematici ed elaborazione dati.

Altre Definizioni con calcolatrice; macchina; conto; Una versione aggiornata del pallottoliere; Macchina per spianare il terreno; Una macchina per lavori di movimento terra; Vecchia macchina; Di poco conto trascurabili; Soprammobile di poco conto; Guidano per conto di altri;