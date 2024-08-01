Un invenzione di Galileo
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un invenzione di Galileo' è 'Cannocchiale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CANNOCCHIALE
Perché la soluzione è Cannocchiale? Il cannocchiale rappresenta una delle invenzioni di Galileo che ha rivoluzionato il modo di osservare il cielo. Questo strumento ottico permette di ingrandire oggetti lontani, facilitando lo studio degli astri e migliorando la comprensione dell'universo. La sua progettazione si basa su principi di ottica, che Galileo ha perfezionato e adattato per scopi astronomici. Grazie a questa invenzione, l'umanità ha potuto esplorare spazi precedentemente invisibili, ampliando le conoscenze astronomiche.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un invenzione di Galileo". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Un invenzione di Galileo nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Cannocchiale
Se la definizione "Un invenzione di Galileo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un invenzione di Galileo" conferma che la soluzione 'Cannocchiale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Cannocchiale
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un invenzione di Galileo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cannocchiale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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