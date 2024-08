La Soluzione ♚ Un gioco enigmistico in versi La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SCIARADA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SCIARADA

Curiosità su Un gioco enigmistico in versi: Sciarada (Charade) è un film del 1963 diretto da Stanley Donen. È ispirato al racconto The Unsuspecting Wife scritto nel 1961 da Peter Stone e Marc Behm. Trama In vacanza sulle Alpi, l'americana Regina "Reggie" Lampert confida all'amica Sylvie di aver intenzione di divorziare dal proprio marito Charles, uno svizzero dal passato oscuro e dal presente alquanto misterioso.

Altre Definizioni con sciarada; gioco; enigmistico; versi; Una somma di parole in enigmistica; Può essere anche incatenata o alterna; Una somma di parole per l enigmista; Gioco tra due pezzi per diminuire l attrito; Il diffuso gioco derivato dal tennis; Il gioco delle bocce americano; Un gioco enigmistico; Gioco enigmistico illustrato; Gioco enigmistico con figure lettere e anagrammi; Mise in versi la pazzia di Orlando; Autori di versi di alta ispirazione; Riproduzioni di versi animali usati dai cacciatori;