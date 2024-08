La Soluzione ♚ Frutti di bosco La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MIRTILLI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MIRTILLI

Curiosità su Frutti di bosco: Il mirtillo è il nome comune dato alla bacca di colore blu, ottenuta da diverse varietà della sezione Myrtillus del genere Vaccinium e inclusa nella categoria dei frutti di bosco. In inglese il mirtillo è chiamato bilberry e non va confuso invece con il blueberry, diffuso in America del Nord e ottenuto da piante dello stesso genere, ma appartenenti alla sezione Cyanococcus. Il più diffuso in Europa è il mirtillo nero, ottenuto dalla specie Vaccinium myrtillus.

Altre Definizioni con mirtilli; frutti; bosco; Non mancano nel misto bosco; Bacche violacee mangerecce; Dà frutti a chi è oculato; Frutti detti anche clementine; Aspri come frutti acerbi; Rendere più fitto un bosco; La bella addormentata nel bosco della Disney; Il nome della Bella addormentata nel bosco dei fratelli Grimm;