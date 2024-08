La Soluzione ♚ Un figlio di Priamo La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TROILO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TROILO

Curiosità su Un figlio di priamo: C. Il primo riferimento a lui si trova nell'Iliade, redatta in forma scritta nel VII o VIII secolo a. Troilo (in greco antico: , Troìlos; in latino Troilus) è un personaggio leggendario associato alla storia della guerra di Troia. Nella mitologia classica, Troilo è un giovane principe Troiano, uno dei figli del re Priamo (o talvolta di Apollo) e di Ecuba.

Altre Definizioni con troilo; figlio; priamo; Fratello di Paride ed Ettore; Con Cressida in una tragedia di Shakespeare; Eroe troiano figlio di Antenore; Il soprannome dato al figlio di Napoleone I; Figlio di Oceano e Teti; Un mitico figlio di Priamo ed Ecuba; Un suddito di Priamo; La Troia dove regnava Priamo;