La Soluzione ♚ Fanning giovane attrice La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ELLE

Curiosità su Fanning giovane attrice: Mary Elle Fanning (Conyers, 9 aprile 1998) è un'attrice statunitense. Sorella minore dell'attrice Dakota Fanning, è nota per i suoi ruoli in Babel (2006), Il curioso caso di Benjamin Button (2008), Phoebe in Wonderland (2008), Somewhere (2010), La mia vita è uno zoo (2011), Super 8 (2011), Maleficent (2014), The Neon Demon (2016), L'inganno (2017) e Maleficent - Signora del male (2019).

