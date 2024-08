La Soluzione ♚ Il continente con il Sahara La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : AFRICA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente AFRICA

Curiosità su Il continente con il sahara: Insieme all'Eurasia, forma il cosiddetto Continente Antico. L'Africa è un continente del pianeta Terra, il terzo per superficie e secondo per popolazione. L'Africa è attraversata dall'equatore e dai tropici del Cancro e del Capricorno e, quindi, caratterizzata da una grande varietà di climi e ambienti, come deserti, savane e foreste pluviali.

Altre Definizioni con africa; continente; sahara; I nativi del Continente Nero; Il continente con i gorilla; Lo è chi è originaria del Senegal o della Nigeria; Non abitano nel continente; Il più esteso continente; Il continente scomparso d un romanzo di Benoit; Lo sono il Sahara e il Gobi; Nel Sahara; Gruppo etnico nomade che abita nel Sahara;