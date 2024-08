La Soluzione ♚ Confina con il Maryland La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : OHIO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente OHIO

Curiosità su Confina con il maryland: L'Ohio, ufficialmente lo Stato dell'Ohio, (AFI: in italiano /o'ajo/; in inglese [o'hao]; sigla = OH) è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America. Deve il suo nome al fiume omonimo, che limita il confine meridionale dello Stato. Fu il primo e più orientale tra gli Stati del Midwest ammessi nell'Unione in base alla Northwest Ordinance.

Altre Definizioni con ohio; confina; maryland; Confina con il Michigan; Stato USA con Cleveland e Cincinnati; Lo Stato USA con Cincinnati; Confina con il Brasile; Confina con lo Zambia; Confina con il Perú; Porto del Maryland; Città del Maryland con la Johns Hopkins University; La capitale dello stato USA del Maryland;