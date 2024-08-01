Il Burt protagonista de Il Gattopardo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Burt protagonista de Il Gattopardo' è 'Lancaster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LANCASTER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Burt protagonista de Il Gattopardo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere.

La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall'enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell'uso pratico.

Perché la soluzione è Lancaster? Lancaster è l’attore che interpreta il personaggio principale in Il Gattopardo, un film tratto dall’omonimo romanzo di Tomasi di Lampedusa. La sua interpretazione dona profondità e intensità alla figura di un uomo aristocratico che si confronta con i cambiamenti della società italiana del XIX secolo. La sua presenza sullo schermo trasmette eleganza, fermezza e un senso di nostalgia per un mondo che sta scomparendo. La sua performance rimane impressa nella memoria degli spettatori.

Se la definizione "Il Burt protagonista de Il Gattopardo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Lancaster:

L Livorno A Ancona N Napoli C Como A Ancona S Savona T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Burt protagonista de Il Gattopardo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

