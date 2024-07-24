Prive d ogni speranza di salvarsi

SOLUZIONE: SPACCIATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prive d ogni speranza di salvarsi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prive d ogni speranza di salvarsi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Spacciate? Quando un luogo o una situazione sembra senza via d'uscita e senza possibilità di salvezza, si può dire che siano spacciate. La sensazione di essere condannati e senza alternative si lega all'idea di una condizione senza speranza di miglioramento. Questo termine esprime un senso di inevitabilità e di perdita di ogni speranza di riscatto.

Se la definizione "Prive d ogni speranza di salvarsi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prive d ogni speranza di salvarsi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Spacciate:

S Savona P Padova A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prive d ogni speranza di salvarsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

