Ponderosi libroni d altri tempi nei cruciverba: la soluzione è Tomi

Home / Soluzioni Cruciverba / Ponderosi libroni d altri tempi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ponderosi libroni d altri tempi' è 'Tomi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOMI

Curiosità e Significato di Tomi

La soluzione Tomi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tomi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tomi? TOMI indica grandi volumi di libri, spesso antichi o rari, conservati in biblioteche o collezioni. Il termine deriva dal latino tomus, che significa 'volume' o 'libro grande'. È un modo evocativo per riferirsi a raccolte di testi preziosi e pieni di storia, come quelli di un tempo, che raccontano epoche passate attraverso le pagine. Un vero tesoro di conoscenza e cultura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Libroni di altri tempiNave d altri tempiLa signorina d altri tempiIndumento femminile d altri tempiIn altri tempi veniva lavata col sangue

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tomi

Non riesci a risolvere la definizione "Ponderosi libroni d altri tempi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T G A O R M E S P I R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PREMIO STREGA" PREMIO STREGA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.