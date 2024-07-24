Il cereale detto frumento vestito

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il cereale detto frumento vestito' è 'Farro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARRO

Come completare la definizione Definizione: Il cereale detto frumento vestito

Il cereale detto frumento vestito Risposta: FARRO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: F____

F____ Inizia con: F

F Finisce con: O

Perché la soluzione è Farro? Il farro è un cereale antico appartenente alla famiglia delle graminacee, ampiamente coltivato nel Mediterraneo. È conosciuto come frumento vestito perché si tratta di una varietà di frumento con un rivestimento esterno che lo protegge e ne conserva le caratteristiche nutritive. Questo cereale ha una consistenza più dura rispetto ad altri frumenti ed è utilizzato in molte ricette tradizionali, come zuppe e insalate. La sua presenza nelle cucine risale a secoli fa, attestando la sua importanza culturale e alimentare.

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Il cereale detto frumento vestito: schema e soluzione enigmistica

La soluzione associata alla definizione "Il cereale detto frumento vestito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Farro'.

Schemi utili per Farro

Schema parole: 5

La soluzione inizia con F

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: F____

Schema finale: _ARRO

Le 5 lettere della soluzione Farro

F Firenze A Ancona R Roma R Roma O Otranto

La soluzione 'Farro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il cereale detto frumento vestito". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.