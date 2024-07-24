Il cereale detto frumento vestito

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il cereale detto frumento vestito' è 'Farro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARRO

Come completare la definizione

  • Definizione: Il cereale detto frumento vestito
  • Risposta: FARRO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: F____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

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Perché la soluzione è Farro? Il farro è un cereale antico appartenente alla famiglia delle graminacee, ampiamente coltivato nel Mediterraneo. È conosciuto come frumento vestito perché si tratta di una varietà di frumento con un rivestimento esterno che lo protegge e ne conserva le caratteristiche nutritive. Questo cereale ha una consistenza più dura rispetto ad altri frumenti ed è utilizzato in molte ricette tradizionali, come zuppe e insalate. La sua presenza nelle cucine risale a secoli fa, attestando la sua importanza culturale e alimentare.

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Il cereale detto frumento vestito: schema e soluzione enigmistica

La soluzione associata alla definizione "Il cereale detto frumento vestito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Farro'.

Schemi utili per Farro

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con F
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: F____
  • Schema finale: _ARRO

Le 5 lettere della soluzione Farro

F Firenze
A Ancona
R Roma
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Farro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il cereale detto frumento vestito". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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