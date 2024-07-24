Il cereale detto frumento vestito
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il cereale detto frumento vestito' è 'Farro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FARRO
Come completare la definizione
- Definizione: Il cereale detto frumento vestito
- Risposta: FARRO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: F____
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Farro? Il farro è un cereale antico appartenente alla famiglia delle graminacee, ampiamente coltivato nel Mediterraneo. È conosciuto come frumento vestito perché si tratta di una varietà di frumento con un rivestimento esterno che lo protegge e ne conserva le caratteristiche nutritive. Questo cereale ha una consistenza più dura rispetto ad altri frumenti ed è utilizzato in molte ricette tradizionali, come zuppe e insalate. La sua presenza nelle cucine risale a secoli fa, attestando la sua importanza culturale e alimentare.
Il cereale detto frumento vestito: schema e soluzione enigmistica
La soluzione associata alla definizione "Il cereale detto frumento vestito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Farro'.
Schemi utili per Farro
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con F
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: F____
- Schema finale: _ARRO
Le 5 lettere della soluzione Farro
La soluzione 'Farro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il cereale detto frumento vestito". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola cereale: Il cereale con il quale si preparano le tortillas Il cereale che dà il malto per la birra Un cereale per le minestre
Definizioni con la parola detto: È detto anche convallaria Detto di una carnagione fresca Chi è del suo mal pianga se stesso detto
Definizioni con la parola frumento: Un frumento duro Pannocchietta di frumento Un altro nome del frumento
Definizioni correlate
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