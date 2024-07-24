L arciere la appoggia sulla corda prima del tiro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L arciere la appoggia sulla corda prima del tiro' è 'Cocca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COCCA

Perché la soluzione è Cocca? La cocca è un elemento fondamentale nell'arco e freccia, poiché rappresenta la parte della corda sulla quale l'arciere appoggia la mano o le dita prima di scoccare la freccia. Questa presa permette di mantenere una corretta posizione e di esercitare la giusta pressione sulla corda, garantendo precisione e sicurezza durante il tiro. La cocca, quindi, assolve a una funzione di stabilità e controllo, contribuendo a migliorare le prestazioni dell'arciere. È un dettaglio che fa la differenza nel tiro con l'arco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L arciere la appoggia sulla corda prima del tiro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L arciere la appoggia sulla corda prima del tiro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cocca

Se la definizione "L arciere la appoggia sulla corda prima del tiro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L arciere la appoggia sulla corda prima del tiro" conferma che la soluzione 'Cocca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cocca

C Como O Otranto C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L arciere la appoggia sulla corda prima del tiro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cocca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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