Una storica marca di jeans

Home / Soluzioni Cruciverba / Una storica marca di jeans

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una storica marca di jeans' è 'Levis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEVIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una storica marca di jeans" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una storica marca di jeans". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Levis? Levis è un'azienda famosa per la produzione di pantaloni in denim, simbolo di stile e durabilità. Fondata nel XIX secolo, ha rivoluzionato la moda con i suoi jeans iconici. Il marchio rappresenta un'icona della cultura giovanile e dell'abbigliamento casual. La sua storia è legata a innovazioni che hanno reso i jeans un capo versatile e amato in tutto il mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una storica marca di jeans nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Levis

Se la definizione "Una storica marca di jeans" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una storica marca di jeans" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Levis:

L Livorno E Empoli V Venezia I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una storica marca di jeans" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una famosa marca di jeansStorica marca di tè italianaMarca di jeansUna marca di jeansFamosa marca di jeans USA