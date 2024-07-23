Hanno gravi difficoltà nei rapporti sociali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Hanno gravi difficoltà nei rapporti sociali' è 'Autistici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTISTICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno gravi difficoltà nei rapporti sociali" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno gravi difficoltà nei rapporti sociali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Autistici? Le persone autistiche spesso incontrano molte sfide nel relazionarsi con gli altri, trovando difficile stabilire e mantenere connessioni sociali. Questa condizione può influenzare la comunicazione e la comprensione delle norme sociali, creando barriere nelle interazioni quotidiane. La loro esperienza può variare molto, ma in generale richiede attenzione e supporto specifico per favorire l'inclusione e il benessere.

La definizione "Hanno gravi difficoltà nei rapporti sociali" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno gravi difficoltà nei rapporti sociali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Autistici:

A Ancona U Udine T Torino I Imola S Savona T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno gravi difficoltà nei rapporti sociali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

