La specialità in cui l atleta gira su se stesso 3 4 volte
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'La specialità in cui l atleta gira su se stesso 3 4 volte' è 'Lancio Del Martello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LANCIO DEL MARTELLO
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La specialità in cui l atleta gira su se stesso 3 4 volte". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
La specialità in cui l atleta gira su se stesso 3 4 volte nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Lancio Del Martello
La soluzione associata alla definizione "La specialità in cui l atleta gira su se stesso 3 4 volte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La specialità in cui l atleta gira su se stesso 3 4 volte" conferma che la soluzione 'Lancio Del Martello' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 17 lettere della soluzione Lancio Del Martello
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La specialità in cui l atleta gira su se stesso 3 4 volte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lancio Del Martello' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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