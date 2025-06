Sottile ramoscello nei cruciverba: la soluzione è Vermena

Home / Soluzioni Cruciverba / Sottile ramoscello

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sottile ramoscello' è 'Vermena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERMENA

Curiosità e Significato di Vermena

Hai risolto il cruciverba con Vermena? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Vermena.

Perché la soluzione è Vermena? La verbena è una pianta aromatica molto apprezzata in cucina e nella fitoterapia, nota per il suo profumo fresco e pungente. Utilizzata spesso per infusi, tisane e come ingrediente in ricette, la verbena è anche conosciuta per le sue proprietà rilassanti e rinfrescanti. Un vero alleato naturale che sa conquistare i sensi e il benessere quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sottile nel fisicoSottile in TvSottile crudeltà

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vermena

Stai cercando la risposta alla definizione "Sottile ramoscello"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E M I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EMIRI" EMIRI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.