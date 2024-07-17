La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti
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SOLUZIONE: OBOLO DI CARONTE
Perché la soluzione è Obolo Di Caronte? L'obolo di Caronte è una moneta che gli antichi utilizzavano per accompagnare i defunti nell'aldilà, posandola sulla bocca o sugli occhi di chi veniva sepolto. Questa moneta fungeva da pagamento al traghettatore Caronte, che conduceva le anime attraverso le acque infernali. La pratica rifletteva credenze religiose e rituali funebri, sottolineando l'importanza di questa moneta come simbolo di passaggio e di rispetto verso i defunti.
La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Obolo Di Caronte
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti
- Risposta: OBOLO DI CARONTE
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 5-2-7
- Schema utile: O____ __ _______
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Obolo Di Caronte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con antichi: Il sud degli antichi
Con bocca: Fa spalancare la bocca a tutti