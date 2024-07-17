La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti' è 'Obolo Di Caronte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBOLO DI CARONTE

Perché la soluzione è Obolo Di Caronte? L'obolo di Caronte è una moneta che gli antichi utilizzavano per accompagnare i defunti nell'aldilà, posandola sulla bocca o sugli occhi di chi veniva sepolto. Questa moneta fungeva da pagamento al traghettatore Caronte, che conduceva le anime attraverso le acque infernali. La pratica rifletteva credenze religiose e rituali funebri, sottolineando l'importanza di questa moneta come simbolo di passaggio e di rispetto verso i defunti.

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La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Obolo Di Caronte

Per risolvere la definizione "La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Obolo Di Caronte'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti

La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti Risposta: OBOLO DI CARONTE

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 5-2-7

5-2-7 Schema utile: O____ __ _______

O____ __ _______ Inizia con: O

O Finisce con: E

Le 14 lettere della soluzione

O Otranto B Bologna O Otranto L Livorno O Otranto D Domodossola I Imola C Como A Ancona R Roma O Otranto N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Obolo Di Caronte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La moneta che gli antichi ponevano in bocca ai defunti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.