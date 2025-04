Isola di Pasqua o - Soluzione Cruciverba: Rapa Nui

RAPA NUI

Lo sapevi che? Isola di Pasqua: L'isola di Pasqua o Rapa Nui (in pasquense: Rapa Nui, lett. "grande Rapa", in relazione a Rapa Iti, oppure Te Pito ?o te Henua, "l'ombelico del mondo"; in spagnolo: Isla de Pascua) è un'isola dell'oceano Pacifico meridionale appartenente al Cile.

