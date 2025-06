Introduce l imperativo negativo in inglese nei cruciverba: la soluzione è Dont

DONT

Curiosità e Significato di Dont

Perché la soluzione è Dont? L'imperativo negativo in inglese si forma con don't seguito dal verbo base, e serve a dare istruzioni o vietare qualcosa. È un modo semplice per dire a qualcuno di non fare un'azione, come ad esempio Don't touch that (Non toccare quello). Questa forma è molto utile nelle conversazioni quotidiane per esprimere divieti o consigli, rendendo la comunicazione più chiara e diretta.

Come si scrive la soluzione Dont

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O O S B R I L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BORSAIOLO" BORSAIOLO

