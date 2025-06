Un fuoco all aria aperta nei cruciverba: la soluzione è Falò

Home / Soluzioni Cruciverba / Un fuoco all aria aperta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un fuoco all aria aperta' è 'Falò'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALÒ

Curiosità e Significato di Falò

La parola Falò è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Falò.

Perché la soluzione è Falò? FALÒ è un antico contenitore di metallo usato per accendere e mantenere il fuoco, spesso in cortili o spazi aperti. Originariamente, si trattava di una lanterna con apertura superiore, oggi il termine si associa anche a grandi recipienti per bruciare materiali o creare atmosfere calde e suggestive. È un elemento che richiama il fascino delle serate all'aperto e delle tradizioni popolari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fallo Ti sei bruciato una letteraUna festosa fiammataSi accende all addiaccioAndare all aria apertaFa vita all aria apertaSi usa per cucinare la carne all aria aperta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Falò

Stai cercando la risposta alla definizione "Un fuoco all aria aperta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

Ò -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N R I I O M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMARINI" OMARINI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.