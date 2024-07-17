La formano i nemici che si infiltrano fra le nostre file

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La formano i nemici che si infiltrano fra le nostre file' è 'Quinta Colonna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUINTA COLONNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La formano i nemici che si infiltrano fra le nostre file" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La formano i nemici che si infiltrano fra le nostre file". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Quinta Colonna? Una quinta colonna rappresenta un gruppo di individui nascosti tra di noi che agiscono in segreto, sostenendo e favorendo le strategie dei nostri avversari. Sono persone che, pur sembrando affidabili, forniscono informazioni o compiono atti che indeboliscono la nostra posizione dall’interno. La presenza di tali elementi può compromettere la sicurezza e l’unità di un’organizzazione o di un paese. È importante individuare e neutralizzare queste minacce per preservare l’integrità di un gruppo.

La definizione "La formano i nemici che si infiltrano fra le nostre file" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La formano i nemici che si infiltrano fra le nostre file" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Quinta Colonna:

Q Quarto U Udine I Imola N Napoli T Torino A Ancona C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La formano i nemici che si infiltrano fra le nostre file" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

