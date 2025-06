Un centro sciistico valdostano nei cruciverba: la soluzione è Cervinia

CERVINIA

Perché la soluzione è Cervinia? Cervinia è un rinomato centro sciistico valdostano situato ai piedi del maestoso Monte Cervino. Famosa per le sue piste panoramiche e per l’atmosfera alpina, offre agli appassionati di sport invernali infinite emozioni. La località è anche una meta ideale per chi cerca relax e natura, diventando un vero gioiello delle Alpi. Un luogo perfetto per vivere l’inverno a 360 gradi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Centro sciistico valdostanoSaint-Didier centro valdostano noto per le termeSaint Didier centro termale valdostanoCentro turistico valdostanoCentro valdostano noto per le terme: Saint-Didier

C Como

E Empoli

R Roma

V Venezia

I Imola

N Napoli

I Imola

A Ancona

